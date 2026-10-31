У Пакистані вбили подружжя та двох малих дітей — Dawn

У місті Скарду в Пакистані невідомі вбили чотирьох членів однієї родини — подружжя та їхніх двох малолітніх дітей. Поліція розглядає версію про можливий мотив, пов’язаний із так званою честю.

Загиблі та обставини нападу

Як повідомляє Dawn, загиблими стали 35-річний Аслам, житель долини Ронду в окрузі Скарду, його 30-річна дружина Ханія, уродженка Парачинара, їхній чотирирічний син Мехді та дворічна донька Дуа Зехра.

За попередніми даними слідства, родину вбили у власному будинку поблизу колонії Мадіна в ніч на четвер. Подружжя кілька років тому одружилося в Карачі та проживало в місті Скарду.

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Версії слідства та реакція влади

Заступник генерального інспектора поліції Балтистану Аріф Мохманд заявив, що всіх чотирьох убили гострим знаряддям, яке виявили вранці у п’ятницю. Правоохоронці перевіряють різні версії злочину.

Поліція повідомила, що родина не мала відомих конфліктів із будь-ким. Водночас слідчі припускають можливу причетність родичів жінки. На в’їздах і виїздах зі Скарду встановили контрольно-пропускні пункти для пошуку підозрюваних.

Генеральний інспектор поліції Гілгіт-Балтистану доручив регіональному офіцерові поліції Балтистану провести ретельне розслідування, встановити мотив убивства та затримати причетних. Головний міністр Гілгіт-Балтистану також зажадав докладного звіту. Родичі загиблих провели сидячий протест і перекрили дорогу в районі Гамаба у Скарду, вимагаючи затримання нападників.

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