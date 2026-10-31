巴基斯坦一对夫妇及两名幼童遇害——Dawn

在巴基斯坦斯卡尔杜市，不明身份者杀害了一家四口——一对夫妇及他们的两名年幼子女。警方正在考虑可能与所谓“荣誉”有关的作案动机。

遇害者与袭击经过

据《黎明报》报道，遇害者为35岁的阿斯拉姆，他是斯卡尔杜区隆杜谷居民；其30岁的妻子哈尼娅，来自帕拉奇纳尔；以及他们4岁的儿子梅赫迪和2岁的女儿杜阿·泽赫拉。

根据初步调查数据，这家人在周四夜间于马迪纳社区附近的自家住宅中被杀害。这对夫妇数年前在卡拉奇结婚，居住在斯卡尔杜市。

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调查方向与当局反应

巴尔蒂斯坦警察副总监阿里夫·穆罕默德表示，四人均被一件锐器杀害，该凶器于周五上午被发现。执法人员正在核查不同的案件线索。

警方表示，这家人与任何人之间均没有已知冲突。与此同时，调查人员怀疑该女子的亲属可能涉案。斯卡尔杜的出入口设置了检查站，以搜寻嫌疑人。

吉尔吉特-巴尔蒂斯坦警察总监指示巴尔蒂斯坦地区警务官进行彻底调查，查明杀人动机并拘留涉案人员。吉尔吉特-巴尔蒂斯坦首席部长也要求提交详细报告。遇害者亲属举行静坐抗议，并封锁了斯卡尔杜加马巴地区的一条道路，要求逮捕袭击者。

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