英联邦将向格林纳达于2026年11月5日举行的议会选举派遣选举观察团。该国公民将选出众议院全部15名议员。据《The Rio Times》报道。

观察团任务

观察团将由多米尼克前首席选举官伊恩·迈克尔·安东尼领导。英联邦秘书处团队将为其提供支持，该团队由选举支持部门政治顾问林迪韦·马莱莱卡领导。

投票前，观察员将与格林纳达议会选举办公室、政党、候选人、公民社会组织、媒体和安全机构的代表举行会晤。选举日当天，观察团将监督投票站开放、投票、投票站关闭和选票计数。

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工作完成后，该小组将向英联邦秘书长雪莉·博奇韦提交报告。观察团计划于11月7日离开格林纳达。

争夺多数席位

一个政党要单独组建政府，必须在拥有15个席位的众议院中至少赢得8席。在2022年选举中，总理迪肯·米切尔领导的国家民主大会赢得9席，而由艾玛琳·皮埃尔领导的新国家党赢得6席。

共有46名候选人在15个单议员选区参选。除格林纳达主岛外，卡里亚库岛和小马提尼克岛的居民也将投票。警察的提前投票应于11月2日举行。

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