W Pakistanie zabito małżeństwo i dwoje małych dzieci — Dawn

W mieście Skardu w Pakistanie nieznani sprawcy zabili czworo członków jednej rodziny — małżeństwo i ich dwoje małych dzieci. Policja rozważa możliwy motyw związany z tak zwanym honorem.

Ofiary i okoliczności ataku

Jak podaje Dawn, ofiarami byli 35-letni Aslam, mieszkaniec doliny Rondu w dystrykcie Skardu, jego 30-letnia żona Hania, pochodząca z Parachinaru, ich czteroletni syn Mehdi oraz dwuletnia córka Dua Zehra.

Według wstępnych ustaleń śledztwa rodzina została zabita we własnym domu w pobliżu kolonii Madina w nocy z czwartku na piątek. Małżeństwo pobrało się kilka lat temu w Karaczi i mieszkało w mieście Skardu.

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Wersje śledztwa i reakcja władz

Zastępca generalnego inspektora policji Baltistanu Arif Mohmand oświadczył, że cała czwórka została zabita ostrym narzędziem, które znaleziono w piątek rano. Funkcjonariusze sprawdzają różne wersje przestępstwa.

Policja poinformowała, że rodzina nie miała znanych konfliktów z nikim. Jednocześnie śledczy podejrzewają możliwy udział krewnych kobiety. Na wjazdach i wyjazdach ze Skardu ustawiono punkty kontrolne w celu poszukiwania podejrzanych.

Generalny inspektor policji Gilgit-Baltistanu polecił regionalnemu oficerowi policji Baltistanu przeprowadzić dokładne śledztwo, ustalić motyw zabójstwa i zatrzymać osoby zamieszane w sprawę. Główny minister Gilgit-Baltistanu również zażądał szczegółowego raportu. Krewni ofiar przeprowadzili protest okupacyjny i zablokowali drogę w rejonie Gamaba w Skardu, domagając się zatrzymania napastników.

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