DA mobilizuje 60 tys. aktywistów na wybory w RPA — TimesLIVE

W RPA partia DA mobilizuje 60 tysięcy aktywistów na wybory samorządowe w 2026 roku. Planowane jest ich zaangażowanie w ponad 20 tysiącach lokali wyborczych.

Sieć aktywistów

Poinformował o tym TimesLIVE. W tytule publikacji sieć aktywistów nazwano „niebieską armią” DA. Według portalu jest ona angażowana w celu ochrony integralności wyborów.

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Wiec w Mamelodi

W podpisie pod zdjęciem TimesLIVE zaznacza, że 31 października 2026 roku zwolennicy DA zgromadzili się na partyjnym wiecu przed wyborami do organów samorządu lokalnego. Wydarzenie odbyło się w kompleksie Moretele Resort w Mamelodi. Na zdjęciu, zgodnie z opisem portalu, widać licznych zwolenników partii.

Artykuł o mobilizacji aktywistów opublikowano 2 listopada 2026 roku w dziale TimesLIVE poświęconym wyborom samorządowym. Jako autora wskazano redaktora parlamentarnego Thabo Mokone.

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