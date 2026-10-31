Иранские СМИ сообщили в субботу, что «враждебный» беспилотник атаковал две рыболовные лодки у иранского острова Кешм. По данным Anadolu Agency, которая ссылается на полуофициальное иранское агентство Fars, двое рыбаков получили ранения, еще двое пропали без вести.

Инцидент к югу от Кешма

По данным Fars, инцидент произошел в 14 милях к югу от острова Кешм. Агентство назвало беспилотник «враждебным», однако в приведенном сообщении Anadolu Agency не указано, кому он принадлежал. Fars сообщило именно об атаке на две рыболовные лодки.

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Поиски рыбаков продолжаются

Раненых рыбаков доставили на Кешм, сообщило Fars. По данным агентства, поиски двух рыбаков, пропавших после инцидента, продолжаются. Anadolu Agency опубликовало эту информацию в субботу, 31 октября 2026 года.

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