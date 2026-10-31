Іранські медіа: атака дрона на човни біля Кешма, двоє зникли — Anadolu Agency

Іранські медіа в суботу повідомили, що «ворожий» безпілотник атакував два рибальські човни біля іранського острова Кешм. За повідомленням Anadolu Agency, яке посилається на напівофіційне іранське агентство Fars, двоє рибалок дістали поранення, а ще двоє зникли безвісти.

Інцидент на південь від Кешма

За даними Fars, інцидент стався за 14 миль на південь від острова Кешм. Агентство назвало безпілотник «ворожим», однак у наведеному Anadolu Agency повідомленні не вказано, кому він належав. Fars повідомило саме про атаку на два рибальські човни.

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Пошуки рибалок тривають

Поранених рибалок доправили до Кешма, повідомило Fars. За даними агентства, пошуки двох рибалок, які зникли після інциденту, тривають. Anadolu Agency оприлюднило цю інформацію у суботу, 31 жовтня 2026 року.

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