Irańskie media podały w sobotę, że „wrogi” dron zaatakował dwie łodzie rybackie w pobliżu irańskiej wyspy Keszm. Według Anadolu Agency, powołującej się na półoficjalną irańską agencję Fars, dwóch rybaków zostało rannych, a kolejnych dwóch uznaje się za zaginionych.

Incydent na południe od Keszm

Według Fars incydent miał miejsce 14 mil na południe od wyspy Keszm. Agencja nazwała dron „wrogim”, jednak w przytoczonej przez Anadolu Agency informacji nie wskazano, do kogo należał. Fars poinformowała konkretnie o ataku na dwie łodzie rybackie.

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Poszukiwania rybaków trwają

Ranni rybacy zostali przewiezieni na Keszm, podała Fars. Według agencji poszukiwania dwóch rybaków, którzy zaginęli po incydencie, trwają. Anadolu Agency opublikowała tę informację w sobotę, 31 października 2026 roku.

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