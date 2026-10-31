Судебный магистрат в Карачи, Пакистан, предоставил залог телеведущему Икрарулу Хассану, который находился под стражей по делу о предполагаемом распространении через официальные аккаунты в соцсетях антигосударственного, ложного и клеветнического контента. Адвокат Ахмад Масуд подтвердил решение изданию Dawn.

Залог в 200 тысяч рупий

По словам Масуда, судебный магистрат Восточного округа Гулраиз Меман 31 октября предоставил Хассану залог под поручительство в размере 200 тысяч пакистанских рупий. Национальное агентство по расследованию киберпреступлений Пакистана арестовало телеведущего в рамках производства, зарегистрированного в Карачи.

Хассану предъявлены обвинения по нескольким положениям Закона о предотвращении электронных преступлений. По данным агентства, дело касается предполагаемого распространения антигосударственного, ложного и клеветнического контента. Это утверждение следствия, а не установленный судом факт.

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Следствие ожидает заключения экспертизы

Адвокат сообщил, что в суд был подан обвинительный акт, а электронные устройства Хассана находятся в распоряжении властей. Во время слушания представители агентства заявили, что дополнительные следственные действия с участием телеведущего не нужны, однако они ожидают заключения судебной экспертизы.

22 октября тот же магистрат отклонил предыдущее ходатайство Хассана о залоге. После этого защита обратилась в сессионный суд, который указал, что после подачи обвинительного акта адвокат может вновь подать ходатайство о залоге в суд, рассматривающий дело.

19 октября Хассана отправили в тюрьму на восемь дней судебного ареста, до 26 октября. До этого агентство просило продлить его содержание под стражей для допросов еще на 10 дней, однако магистрат отказал и предоставил следователям два дополнительных дня.

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