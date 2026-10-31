巴基斯坦卡拉奇的一名司法治安法官准许电视主持人伊克拉鲁尔·哈桑保释。哈桑此前因涉嫌通过官方社交媒体账号传播反国家、虚假及诽谤性内容而被羁押。律师艾哈迈德·马苏德向《黎明报》证实了这一决定。

20万卢比保释金

马苏德表示，东区司法治安法官古尔赖兹·梅曼于10月31日准许哈桑以20万巴基斯坦卢比的担保获得保释。巴基斯坦国家网络犯罪调查局在卡拉奇登记立案的案件中逮捕了这名电视主持人。

哈桑被指控违反《防止电子犯罪法》的多项条款。根据该机构的说法，该案涉及涉嫌传播反国家、虚假及诽谤性内容。这是调查方的主张，而非经法院认定的事实。

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调查人员等待鉴定报告

律师表示，起诉书已提交法院，哈桑的电子设备由当局保管。在听证会上，该机构代表称，不需要再开展涉及这名电视主持人的调查行动，但他们正在等待司法鉴定报告。

10月22日，同一名治安法官驳回了哈桑此前的保释申请。此后，辩方转向地方法院，该法院表示，在提交起诉书后，律师可以再次向审理此案的法院提出保释申请。

10月19日，哈桑被送入监狱接受为期8天的司法羁押，至10月26日。此前，该机构曾要求将其羁押以进行讯问的期限再延长10天，但治安法官拒绝了这一请求，仅给予调查人员额外两天时间。

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