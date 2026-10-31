Magistrat sądowy w Karaczi w Pakistanie przyznał kaucję prezenterowi telewizyjnemu Iqrarulowi Hassanowi, który przebywał w areszcie w sprawie dotyczącej domniemanego rozpowszechniania za pośrednictwem oficjalnych kont w mediach społecznościowych antypaństwowych, fałszywych i zniesławiających treści. Prawnik Ahmad Masood potwierdził decyzję dla Dawn.

Kaucja w wysokości 200 tys. rupii

Według Masooda magistrat sądowy Wschodniego Okręgu Gulraiz Memon przyznał Hassanowi 31 października kaucję po przedstawieniu poręczenia w wysokości 200 tys. rupii pakistańskich. Pakistańska Narodowa Agencja ds. Dochodzeń w sprawie Cyberprzestępczości aresztowała prezentera w ramach postępowania zarejestrowanego w Karaczi.

Hassanowi postawiono zarzuty na podstawie kilku przepisów ustawy o zapobieganiu przestępstwom elektronicznym. Według agencji sprawa dotyczy domniemanego rozpowszechniania antypaństwowych, fałszywych i zniesławiających treści. Jest to twierdzenie śledztwa, a nie fakt ustalony przez sąd.

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Śledczy oczekują na opinię biegłych

Prawnik poinformował, że do sądu wniesiono akt oskarżenia, a urządzenia elektroniczne Hassana znajdują się w posiadaniu władz. Podczas rozprawy przedstawiciele agencji oświadczyli, że dalsze czynności śledcze z udziałem prezentera nie są potrzebne, jednak oczekują na opinię z zakresu kryminalistyki sądowej.

22 października ten sam magistrat odrzucił wcześniejszy wniosek Hassana o kaucję. Następnie obrona zwróciła się do sądu sesyjnego, który stwierdził, że po wniesieniu aktu oskarżenia prawnik może ponownie złożyć wniosek o kaucję do sądu rozpatrującego sprawę.

19 października Hassan został osadzony w więzieniu na osiem dni aresztu sądowego, do 26 października. Wcześniej agencja wnioskowała o przedłużenie jego zatrzymania na przesłuchania o kolejne 10 dni, lecz magistrat odmówił i przyznał śledczym dodatkowe dwa dni.

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