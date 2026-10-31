В Газе за неделю погибли 10 детей и учитель — Al Jazeera

В секторе Газа в период с 18 по 24 октября погибли 10 детей в возрасте от шести до 16 лет и учитель, сообщает Al Jazeera. Учебный год в палестинском анклаве возобновился 19 сентября после почти трёхлетнего перерыва. По данным издания, после этого в Газе продолжались израильские удары.

17 октября 14-летний Мухаммад Хамад погиб по дороге из школы в Дейр-эль-Балахе. По данным Al Jazeera, израильский удар пришёлся по дороге, по которой мальчик возвращался домой вместе со своим 10-летним братом Абдуллой через район аль-Барака. Вместе с Мухаммадом погиб ещё один мужчина, тогда как его брат выжил. Отец погибшего Рияд Хамад рассказал, что после этого Абдулла боится ходить в школу один.

Ранения школьниц в Джабалии

21 октября во время утреннего построения в школе Мурадия в Джабалии были ранены две школьницы. Четвероклассница Суад Абд Раббо получила огнестрельное ранение выше колена. Пуля застряла рядом с нервами и сухожилиями; медики прооперировали девочку, но не смогли извлечь её из-за риска паралича. Суад не может ходить и нуждается в операции за пределами Газы, отметила её мать.

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Ещё одна ученица, пятиклассница Амина Хадер, получила лёгкое ранение живота. Директор школы Наима Алуш сообщила, что после стрельбы родители начали забирать детей, а число пропусков занятий существенно возросло. Отец Амины сказал, что после пережитого девочка боится возвращаться в школу и не переносит звуки стрельбы.

Опасность возле жёлтой линии

Школа Мурадия расположена неподалёку от так называемой жёлтой линии — линии, которая по соглашению о прекращении огня в октябре 2025 года разделяла территорию Газы между израильским и палестинским контролем. По данным ООН, линия сдвинулась на запад, а Израиль контролирует более 65% территории анклава против 53%, предусмотренных договорённостью годом ранее.

По данным Al Jazeera, вблизи этой линии погибли не менее 66 палестинских детей. Алуш рассказала, что в учебный комплекс из 20 палаток, где учатся около тысячи детей, регулярно попадают пули или снаряды. По данным Министерства здравоохранения Газы, с момента установления перемирия Израиль убил не менее 1574 палестинцев и ранил 5687 человек в секторе Газа.

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