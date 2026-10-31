W Strefie Gazy między 18 a 24 października zginęło 10 dzieci w wieku od sześciu do 16 lat oraz nauczyciel, informuje Al Jazeera. Rok szkolny w palestyńskiej enklawie wznowiono 19 września po niemal trzech latach przerwy. Według redakcji po tym czasie w Gazie nadal trwały izraelskie uderzenia.

17 października 14-letni Muhammad Hamad zginął w drodze ze szkoły w Deir al-Balah. Według Al Jazeery izraelskie uderzenie trafiło w drogę, którą chłopiec wracał do domu wraz ze swoim 10-letnim bratem Abdullahem przez rejon al-Baraka. Wraz z Muhammadem zginął jeszcze jeden mężczyzna, podczas gdy jego brat przeżył. Ojciec zmarłego, Riyad Hamad, powiedział, że Abdullah po tym boi się sam chodzić do szkoły.

Ranne uczennice w Dżabalii

21 października podczas porannego apelu w szkole Muradiya w Dżabalii ranne zostały dwie uczennice. Czwartoklasistka Suad Abd Rabbo doznała rany postrzałowej powyżej kolana. Kula utkwiła w pobliżu nerwów i ścięgien; lekarze zoperowali dziewczynkę, ale nie mogli jej usunąć z powodu ryzyka paraliżu. Suad nie może chodzić i potrzebuje operacji poza Gazą, powiedziała jej matka.

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Inna uczennica, piątoklasistka Amina Khader, doznała lekkiego urazu brzucha. Dyrektorka szkoły Naima Alush poinformowała, że po strzelaninie rodzice zaczęli zabierać dzieci, a liczba nieobecności znacznie wzrosła. Ojciec Aminy powiedział, że po tym, czego doświadczyła, dziewczynka boi się wrócić do szkoły i nie znosi odgłosów strzelaniny.

Niebezpieczeństwo w pobliżu żółtej linii

Szkoła Muradiya znajduje się niedaleko tak zwanej żółtej linii — linii, która zgodnie z porozumieniem o zawieszeniu broni z października 2025 roku dzieliła terytorium Gazy między kontrolę izraelską i palestyńską. Według ONZ linia przesunęła się na zachód, a Izrael kontroluje ponad 65% terytorium enklawy wobec 53% przewidzianych w porozumieniu rok wcześniej.

Według Al Jazeery w pobliżu tej linii zginęło co najmniej 66 palestyńskich dzieci. Alush powiedziała, że w kompleks edukacyjny złożony z 20 namiotów, w którym uczy się około tysiąca dzieci, regularnie trafiają kule lub pociski. Według Ministerstwa Zdrowia Gazy od ustanowienia rozejmu Izrael zabił co najmniej 1574 Palestyńczyków i ranił 5687 osób w Strefie Gazy.

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