半岛电视台：加沙一周内10名儿童和一名教师死亡

半岛电视台报道，10月18日至24日期间，加沙地带有10名6岁至16岁的儿童和一名教师死亡。巴勒斯坦飞地的学年在中断近三年后于9月19日恢复。该媒体称，此后以色列对加沙的打击仍在持续。

10月17日，14岁的穆罕默德·哈马德在代尔拜拉赫放学回家途中死亡。半岛电视台称，以色列的一次打击击中了这名男孩与10岁的弟弟阿卜杜拉途经巴拉卡地区返回家中的道路。另有一名男子与穆罕默德一同死亡，而他的弟弟幸存。死者的父亲里亚德·哈马德表示，此后阿卜杜拉害怕独自去学校。

贾巴利亚女学生受伤

10月21日，贾巴利亚穆拉迪亚学校晨间集合期间，两名女学生受伤。四年级学生苏阿德·阿卜杜·拉布在膝盖上方中枪。子弹卡在神经和肌腱附近；医护人员为女孩实施了手术，但由于存在瘫痪风险，无法将子弹取出。她的母亲表示，苏阿德无法行走，需要在加沙以外接受手术。

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另一名学生、五年级的阿米娜·哈德尔腹部轻伤。学校校长奈玛·阿卢什表示，枪击事件后，家长开始接走孩子，缺课人数大幅增加。阿米娜的父亲说，经历此事后，女孩害怕重返学校，也无法忍受枪声。

黄线附近的危险

穆拉迪亚学校位于所谓“黄线”附近——根据2025年10月的停火协议，这条线将加沙地带划分为以色列和巴勒斯坦控制的区域。联合国称，该线已向西移动，以色列控制了该飞地超过65%的领土，而一年前的协议规定这一比例为53%。

半岛电视台称，至少66名巴勒斯坦儿童在这条线附近死亡。阿卢什表示，在由20顶帐篷组成、约有1000名儿童学习的教育综合体内，经常有子弹或炮弹落入。加沙卫生部称，自停火建立以来，以色列已在加沙地带杀害至少1574名巴勒斯坦人，并造成5687人受伤。

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