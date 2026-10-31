ООН завершила политическую миссию в Сомали — UN News

31 октября ООН завершила работу Переходной миссии ООН по содействию Сомали (UNTMIS). Ее закрытие означает завершение трех десятилетий политических миссий Организации Объединенных Наций в Сомали, сообщает UN News.

Ответственность сомалийских институтов

После завершения UNTMIS полную ответственность за восстановление страны будут нести сомалийские институты при поддержке агентств ООН, которые продолжают работать в стране.

Исполняющий обязанности главы UNTMIS Рейздон Зененга заявил, что закрытие миссии происходит после значительного прогресса Сомали по сравнению с началом международных усилий по поддержке ее восстановления. По его словам, в стране есть национальные и федеральные институты, которых не существовало в начале политического участия ООН.

Зененга также отметил прогресс в государственном строительстве, политической инклюзивности, конституционных процессах, механизмах защиты прав человека и развитии систем управления, позволяющих принимать решения под руководством сомалийцев. В то же время он подчеркнул важность дальнейшей международной поддержки для сохранения достижений и выполнения нерешенных задач.

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Гуманитарная помощь продолжится

В Сомали продолжают работать около 25 структур ООН, которые предоставляют гуманитарную помощь и поддерживают развитие. В частности, Международная организация по миграции обновила овощной рынок в Балкаде: там обустроили 56 торговых мест, водоснабжение и солнечное освещение. Около 70% мест получили домохозяйства, возглавляемые женщинами, женские предприятия и малый бизнес.

Министерство здравоохранения Сомали совместно с ЮНИСЕФ запустило национальные руководства по уходу за новорожденными, в том числе за маловесными или больными младенцами. В Пунтленде ФАО поддерживает программу школьного питания, которая связывает 1 330 местных фермеров и рыбаков со школами для 18 700 детей. В Байдоа специалисты ООН по противоминной деятельности помогли обучить сотни учащихся и учителей распознавать опасность взрывоопасных предметов.

Управление ООН по координации гуманитарных вопросов называет ситуацию в Сомали одним из самых сложных кризисов в мире. В этом году гуманитарная помощь требуется 4,8 млн жителей страны с населением чуть менее 20 млн. Организации запросили 852 млн долларов для помощи 2,4 млн человек, однако к середине октября поступило около 35% этой суммы. Генеральный секретарь ООН также призвал продолжать поддержку Сомали в противодействии группировке «Аш-Шабаб» и обеспечении постепенного и устойчивого перехода в сфере безопасности.

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