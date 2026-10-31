联合国结束在索马里的政治任务——联合国新闻

联合国于10月31日结束了联合国索马里过渡援助团（UNTMIS）的工作。据联合国新闻报道，该任务的关闭标志着联合国在索马里开展政治任务的三十年历程结束。

索马里机构的责任

UNTMIS结束后，索马里机构将在仍继续在该国开展工作的联合国机构支持下，对国家重建承担全部责任。

UNTMIS代理负责人雷兹登·泽嫩加表示，与国际社会开始支持索马里重建时相比，索马里已取得重大进展，因此该任务得以关闭。他说，该国现已拥有国家和联邦机构，而这些机构在联合国开始政治参与时尚不存在。

泽嫩加还指出，索马里在国家建设、政治包容性、宪法进程、人权保护机制以及治理体系发展方面取得进展，这些体系使决策能够在索马里人领导下作出。与此同时，他强调，为维护既有成果并完成尚未解决的任务，继续获得国际支持至关重要。

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人道主义援助将继续

约有25个联合国机构继续在索马里开展工作，提供人道主义援助并支持发展。尤其是，国际移民组织对巴尔卡德的一处蔬菜市场进行了翻新：市场配备了56个摊位、供水设施和太阳能照明。约70%的摊位分配给女性户主家庭、女性企业和小型企业。

索马里卫生部与联合国儿童基金会共同推出了国家新生儿护理指南，其中包括对低体重或患病婴儿的护理指南。在邦特兰，粮农组织支持一项学校供餐计划，将1,330名当地农民和渔民与为18,700名儿童服务的学校联系起来。在拜多阿，联合国排雷行动专家帮助培训了数百名学生和教师，使他们能够识别爆炸物的危险。

联合国人道主义事务协调厅称，索马里的局势是全球最复杂的危机之一。今年，这个总人口略低于2,000万的国家有480万居民需要人道主义援助。各组织为援助240万人请求提供8.52亿美元，但截至10月中旬仅收到约35%的资金。联合国秘书长还呼吁继续支持索马里打击“青年党”组织，并确保安全领域逐步且可持续的过渡。

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