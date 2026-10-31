ONZ zakończyła misję polityczną w Somalii — UN News

31 października ONZ zakończyła działalność Przejściowej Misji Wsparcia ONZ w Somalii (UNTMIS). Jej zamknięcie oznacza koniec trzech dekad misji politycznych Organizacji Narodów Zjednoczonych w Somalii, informuje UN News.

Odpowiedzialność somalijskich instytucji

Po zakończeniu UNTMIS pełną odpowiedzialność za odbudowę kraju poniosą somalijskie instytucje, przy wsparciu agencji ONZ, które nadal pracują w kraju.

Pełniący obowiązki szefa UNTMIS Raisedon Zenenga oświadczył, że zamknięcie misji następuje po znaczących postępach Somalii w porównaniu z początkiem międzynarodowych wysiłków na rzecz wsparcia jej odbudowy. Jak powiedział, kraj ma instytucje krajowe i federalne, które nie istniały na początku politycznego zaangażowania ONZ.

Zenenga wskazał także na postępy w budowaniu państwa, inkluzywności politycznej, procesach konstytucyjnych, mechanizmach ochrony praw człowieka oraz rozwoju systemów zarządzania, które umożliwiają podejmowanie decyzji pod przewodnictwem Somalijczyków. Jednocześnie podkreślił znaczenie dalszego wsparcia międzynarodowego dla zachowania osiągnięć i realizacji nierozwiązanych zadań.

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Pomoc humanitarna będzie kontynuowana

W Somalii nadal działa około 25 struktur ONZ, które udzielają pomocy humanitarnej i wspierają rozwój. W szczególności Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji odnowiła targ warzywny w Balcadzie: utworzono tam 56 miejsc handlowych, doprowadzono wodę i zainstalowano oświetlenie solarne. Około 70% miejsc otrzymały gospodarstwa domowe prowadzone przez kobiety, przedsiębiorstwa należące do kobiet oraz małe firmy.

Ministerstwo Zdrowia Somalii wspólnie z UNICEF uruchomiło krajowe wytyczne dotyczące opieki nad noworodkami, w tym małymi lub chorymi niemowlętami. W Puntlandzie FAO wspiera program żywienia w szkołach, który łączy 1 330 lokalnych rolników i rybaków ze szkołami dla 18 700 dzieci. W Baidoa specjaliści ONZ ds. działań przeciwminowych pomogli przeszkolić setki uczniów i nauczycieli w rozpoznawaniu zagrożenia ze strony materiałów wybuchowych.

Biuro ONZ ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej określa sytuację w Somalii jako jeden z najbardziej złożonych kryzysów na świecie. W tym roku pomocy humanitarnej potrzebuje 4,8 mln mieszkańców kraju o populacji nieco mniejszej niż 20 mln. Organizacje zwróciły się o 852 mln dolarów na pomoc dla 2,4 mln osób, ale do połowy października wpłynęło około 35% tej kwoty. Sekretarz generalny ONZ wezwał także do dalszego wsparcia Somalii w przeciwdziałaniu ugrupowaniu Asz-Szabab oraz zapewnieniu stopniowej i trwałej transformacji w dziedzinie bezpieczeństwa.

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