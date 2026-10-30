ZEA zatrzymały wyciek ropy z tankowca Gem No. 2 — Jerusalem Post

Władze Zjednoczonych Emiratów Arabskich poinformowały, że wyciek ropy z tankowca Gem No. 2 został zatrzymany i nie odnotowano nowych wycieków. Trwa oczyszczanie dotkniętego zanieczyszczeniem wybrzeża, podaje „Jerusalem Post”.

Zanieczyszczenie w pobliżu Umm al-Kajwajn

Według państwowej agencji WAM, powołującej się na Ministerstwo Środowiska ZEA, plama ropy koncentruje się u wybrzeży północnego emiratu Umm al-Kajwajn. Częściowo rozciąga się ona na obszary przybrzeżne sąsiednich emiratów Ras al-Chajma, Adżman i Szardża.

Ministerstwo oświadczyło, że intensywność zanieczyszczenia morza wyraźnie się zmniejszyła. Jednocześnie władze tymczasowo zamknęły niektóre plaże i obszary przybrzeżne jako środek ostrożności. Podkreślono, że ograniczenia nie muszą oznaczać obecności zanieczyszczenia w każdym zamkniętym miejscu.

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Oczyszczanie i naprawa statku

Służby środowiskowe prowadzą inspekcje terenowe, monitoring i oczyszczanie zanieczyszczonych obszarów przybrzeżnych w koordynacji z władzami federalnymi i lokalnymi.

Zespoły techniczne naprawiły uszkodzone części tankowca i przywróciły działanie części jego systemów. Według WAM, powołującej się na Ministerstwo Energii, oceniają one także integralność konstrukcji statku, aby określić najbezpieczniejszy sposób postępowania z nim.

Przyczyny wycieku oficjalnie nie podano. Jednocześnie źródła z branży żeglugowej przekazały agencji Reuters, że 9 października w statek uderzył pocisk, po czym wybuchł pożar, który później ugaszono. Władze ZEA oświadczyły również, że ryby i produkty spożywcze na targach są bezpieczne do spożycia, a środki ostrożności mające chronić zapasy wody pitnej nie wpłyną na jej dostawy.

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