W pakistańskim Attock podczas strzelaniny z Departamentem Kontroli Przestępczości (CCD) zginęło dwóch mężczyzn, których policja podejrzewała o porwanie i zabicie dwóch osób w Fatehjangu. Informuje o tym Dawn.

Strzelanina w pobliżu wsi Bota

Według rzecznika policji incydent miał miejsce w pobliżu wsi Bota na drodze Bhattiyot. Funkcjonariusze oświadczyli, że podczas wymiany ognia mężczyźni zostali zastrzeleni przez swoich wspólników.

Zmarłych zidentyfikowano jako Haqa Nawaza, znanego jako Haku, oraz Saleema, znanego jako Shim. Policja określiła Haqa Nawaza jako domniemanego organizatora i przywódcę gangu Odh. Według organów ścigania przy mężczyznach znaleziono dwa pistolety kalibru .30.

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Śledztwo w sprawie podwójnego zabójstwa

Policja podała, że obaj byli poszukiwani w sprawie porwania i zabójstwa dwóch osób w Fatehjangu. Jedną z ofiar był 11-letni Saim Raza, który według śledczych został porwany z Vehari. Drugą ofiarą był mężczyzna z zaburzeniami psychicznymi, którego 24 września porwano w rejonie Rawat wzdłuż Wielkiej Drogi Magistralnej.

Śledczy twierdzą, że ofiary zabito siekierami i kijami, a ich ciała okaleczono, aby ukryć tożsamość. Ponadto, według policji, podejrzani podszywali się pod krewnych ofiar i złożyli fałszywe zawiadomienie przeciwko rywalom, oskarżając ich o uprowadzenie córki w celu wykorzystywania seksualnego. Dochodzenie policji w Fatehjangu, jak twierdzą organy ścigania, ustaliło, że sami zgłaszający byli głównymi podejrzanymi w sprawie.

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