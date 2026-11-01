В Аттоке погибли двое подозреваемых в двойном убийстве — Dawn

В пакистанском Аттоке во время перестрелки с Департаментом контроля преступности (CCD) погибли двое мужчин, которых полиция подозревала в похищении и убийстве двух человек в Фатехджанге. Об этом сообщает Dawn.

Перестрелка возле деревни Бота

По словам представителя полиции, инцидент произошел возле деревни Бота на дороге Бхаттийот. Правоохранители заявили, что во время обмена огнем мужчин застрелили их сообщники.

Погибших идентифицировали как Хак Наваза, известного как Хаку, и Салима, известного как Шим. Полиция назвала Хак Наваза предполагаемым организатором и руководителем группировки Odh. По данным правоохранителей, у мужчин изъяли два пистолета калибра .30.

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Расследование двойного убийства

Полиция заявила, что обоих разыскивали по делу о похищении и убийстве двух человек в Фатехджанге. Одной из жертв был 11-летний Саим Раза, которого, по данным следствия, похитили в Вехари. Другой жертвой был мужчина с психическими нарушениями, которого 24 сентября похитили в районе Рават вдоль Великой магистральной дороги.

Следователи утверждают, что жертв убили топорами и палками, а их тела изуродовали, чтобы скрыть личности. Также, по версии полиции, подозреваемые выдавали себя за родственников жертв и подали ложное заявление против соперников, обвинив их в похищении дочери с целью сексуальной эксплуатации. Расследование полиции Фатехджанга, по утверждению правоохранителей, установило, что сами заявители были главными подозреваемыми по делу.

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