В Аттоці загинули двоє підозрюваних у подвійному вбивстві — Dawn

У пакистанському Аттоці під час перестрілки з Департаментом контролю злочинності (CCD) загинули двоє чоловіків, яких поліція підозрювала у викраденні та вбивстві двох людей у Фатехджангу. Про це повідомляє Dawn.

Перестрілка біля села Бота

За словами речника поліції, інцидент стався поблизу села Бота на дорозі Бхаттійот. Правоохоронці заявили, що під час обміну вогнем чоловіків застрелили їхні спільники.

Загиблих ідентифікували як Хак Наваза, відомого як Хаку, та Саліма, відомого як Шим. Поліція назвала Хак Наваза ймовірним організатором і керівником угруповання Odh. За даними правоохоронців, у чоловіків вилучили два пістолети калібру .30.

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Розслідування подвійного вбивства

Поліція заявила, що обох розшукували у справі про викрадення та вбивство двох осіб у Фатехджангу. Однією з жертв був 11-річний Саїм Раза, якого, за даними слідства, викрали з Вехарі. Іншою жертвою був чоловік із психічними порушеннями, якого 24 вересня викрали в районі Рават уздовж Великої магістральної дороги.

Слідчі стверджують, що жертв убили сокирами та палицями, а їхні тіла понівечили, щоб приховати особи. Також, за версією поліції, підозрювані видавали себе за родичів жертв і подали неправдиву заяву проти суперників, звинувативши їх у викраденні доньки з метою сексуальної експлуатації. Розслідування поліції Фатехджанга, за твердженням правоохоронців, встановило, що заявники самі були головними підозрюваними у справі.

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