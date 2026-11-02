Nigeryjskie wojsko oświadczyło, że podczas operacji w stanie Borno na północnym wschodzie kraju zginęło czterech wyższych dowódców ISWAP, ugrupowania powstałego po rozłamie Boko Haram. Wśród zabitych, według wojska, był członek rady szury ugrupowania Abu Hajara.

Starcie w rejonie Kukawy

Operacja odbyła się późnym wieczorem 31 października na obszarze samorządowym Kukawa po ataku bojowników na pozycje wojskowe. Anadolu Agency poinformowała o tym, powołując się na oświadczenie pełniącego obowiązki oficera ds. informacji medialnej operacji Hadin Kai, kapitana Mohammeda Goniego.

Wojsko wymieniło także wśród zabitych Abula Walida, którego określiło jako bliskiego współpracownika głównego przywódcy ISWAP, Ba Shuwy. Według jego danych w starciu zginęło również dwóch wysokiej rangi arabskich bojowników oraz kilku innych członków ugrupowania.

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Wsparcie z powietrza

Według wojska nigeryjskie oddziały, wspierane przez lotnictwo, odparły atak i zdobyły broń, amunicję oraz środki łączności. Trzy dni wcześniej w innym starciu w Buni Yadi, według twierdzeń wojska, zabito 55 bojowników, w tym kilku dowódców.

ISWAP powstało po rozłamie Boko Haram w 2016 roku i działa w basenie jeziora Czad, w tym w Nigerii i krajach sąsiednich. Rebelia w północno-wschodniej Nigerii, która rozpoczęła się w 2009 roku, doprowadziła do śmierci tysięcy ludzi, przesiedlenia milionów mieszkańców oraz zakłócenia działalności humanitarnej w regionie.

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