Нигерийские военные заявили, что во время операции в штате Борно на северо-востоке страны погибли четыре старших командира группировки ISWAP, образовавшейся после раскола Boko Haram. Среди погибших, по утверждению военных, был член совета шуры группировки Абу Хаджара.

Бой в районе Кукава

Операция произошла поздно вечером 31 октября в районе местного самоуправления Кукава после атаки боевиков на военные позиции. Об этом сообщает Anadolu Agency со ссылкой на заявление исполняющего обязанности офицера по медиаинформации операции Hadin Kai капитана Мохаммеда Гони.

Военные также назвали среди погибших Абула Валида, которого охарактеризовали как близкого соратника общего лидера ISWAP Ба Шувы. По их данным, в бою также погибли два высокопоставленных арабских боевика и еще несколько участников группировки.

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Поддержка с воздуха

По данным военных, нигерийские подразделения при поддержке авиации отбили нападение и захватили оружие, боеприпасы и средства связи. За три дня до этого в другом столкновении в Буни-Яди, по утверждению военных, были убиты 55 боевиков, включая нескольких командиров.

ISWAP возникла после раскола Boko Haram в 2016 году и действует в бассейне озера Чад, в том числе в Нигерии и соседних странах. Повстанческое движение на северо-востоке Нигерии, начавшееся в 2009 году, привело к гибели тысяч людей, перемещению миллионов жителей и нарушению гуманитарной деятельности в регионе.

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