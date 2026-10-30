阿拉伯联合酋长国当局表示，Gem No. 2 油轮的漏油已被制止，且未记录到新的泄漏。受污染海岸线的清理工作仍在继续，《耶路撒冷邮报》报道。

乌姆盖万附近的污染

据阿联酋国家通讯社 WAM 援引该国环境部的消息，浮油带集中在北部酋长国乌姆盖万沿岸附近。其部分延伸至邻近的拉斯海马、阿治曼和沙迦酋长国的沿海地区。

环境部表示，海洋污染的密度已明显下降。与此同时，当局出于预防措施暂时关闭了部分海滩和沿海区域。有关方面强调，这些限制并不一定意味着每一处关闭地点都存在污染。

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清理工作和船只维修

环境部门正与联邦及地方当局协调，对受污染沿海地区开展实地检查、监测和清理工作。

技术团队修复了油轮受损部件，并恢复了其部分系统的运行。据 WAM 援引能源部的消息，他们还在评估该船的结构完整性，以确定处理该船的最安全方式。

泄漏原因尚未被正式公布。与此同时，航运业消息人士告诉路透社，10月9日一枚炮弹击中了该船，随后发生火灾，之后被扑灭。阿联酋当局还表示，市场上的鱼类和食品可安全食用，为保护饮用水储备而采取的预防措施不会影响供水。

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