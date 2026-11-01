W Australii wewnętrzne dokumenty muzeum Powerhouse wykazały, że zawieszona dyrektorka generalna Lisa Havilah od 2019 roku złożyła 14 deklaracji dotyczących postrzeganych konfliktów interesów lub okoliczności, które mogły prowadzić do takiego konfliktu. W każdym przypadku zaproponowano środki służące uregulowaniu rzeczywistego lub postrzeganego konfliktu, informuje ABC News Australia.

Kontrakty i deklaracje

Wśród zadeklarowanych powiązań znalazło się zaangażowanie trzech byłych współpracownic Havilah jako konsultantek Powerhouse, a także wcześniejsza współpraca z Felix Media, Articulate PR i Original Spin. Przed objęciem stanowiska szefowej Powerhouse w 2018 roku Havilah była dyrektorką sydnejskiego ośrodka sztuki i wydarzeń scenicznych Carriageworks.

Felix Media otrzymała kontrakt o wartości 2,5 mln dolarów australijskich przed odliczeniem rabatów na stworzenie filmu dokumentalnego o uruchomieniu Powerhouse Parramatta. Firma została wybrana spośród trzech oferentów. Osobno w listopadzie 2025 roku w dokumentach odnotowano postrzegany konflikt interesów dotyczący kontraktu marketingowego o wartości 1,9 mln dolarów australijskich z Ki Community, założoną przez byłego członka rady powierniczej Powerhouse Marka Hassella.

Dokumenty określały ryzyko jako możliwe postrzeganie przez opinię publiczną lub zainteresowane strony preferencyjnego traktowania albo przewagi informacyjnej. Jednocześnie wszyscy uczestnicy przetargu mieli równy dostęp do informacji o zakresie prac.

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Śledztwo trwa

Havilah została zawieszona w sierpniu w związku z dochodzeniem dotyczącym praktyk zarządzania i zamówień w Powerhouse. Jej przedstawiciel oświadczył, że wobec dyrektorki generalnej nie sformułowano żadnych ustaleń, zaprzecza ona jakimkolwiek naruszeniom, a deklaracje składano dla przejrzystości i nie przyniosły jej osobistych korzyści.

W marcu 2025 roku minister sztuki Nowej Południowej Walii John Graham zlecił ocenę zarządzania Powerhouse. W tym samym czasie do Niezależnej Komisji Przeciw Korupcji skierowano zawiadomienie dotyczące nieujawnionych zarzutów. W grudniu 2025 roku sprawę przekazano do formalnego dochodzenia w sprawie możliwych naruszeń. Według Grahama badanie zarzutów dotyczących zamówień i praktyk zarządzania trwa, dlatego komentowanie jego szczegółów byłoby niewłaściwe.

Nowe muzeum Powerhouse Parramatta w Sydney jest częścią projektu o wartości 915 mln dolarów australijskich i ma zostać otwarte 7 listopada.

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