Саудовская Аравия в пятницу запретила своим гражданам поездки в Кению в рамках предупредительных мер из-за рисков, связанных с вирусом Эбола. Об этом сообщает Asharq Al-Awsat.

Визы и въезд в страну

Меры также предусматривают прекращение выдачи виз лицам, прибывающим из Кении. Саудовская Аравия не будет пропускать путешественников, прибывших непосредственно из Кении или через третьи страны, если в течение 21 дня до въезда в королевство они находились в Кении или другом государстве с активной вспышкой Эболы.

Эти ограничения дополняют профилактические протоколы, введенные с июля 2019 года и усиленные в мае 2026 года для прибывающих из стран повышенного риска.

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Предыдущие ограничения

В июне 2026 года Саудовская Аравия уже приостанавливала поездки в Демократическую Республику Конго, Уганду и Южный Судан, а также из этих стран. Тогда страна также усилила эпидемиологический надзор и проверки в пунктах пропуска для путешественников из прилегающих районов.

Саудовский орган общественного здравоохранения заявил, что ситуация внутри королевства остается обнадеживающей и находится под постоянным наблюдением. Ведомство координирует оценку рисков с местными и международными медицинскими организациями.

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