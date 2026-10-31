Arabia Saudyjska w piątek zakazała swoim obywatelom podróży do Kenii w ramach środków ostrożności w związku z zagrożeniami związanymi z wirusem Ebola. Poinformował o tym Asharq Al-Awsat.

Wizy i wjazd do kraju

Środki przewidują również zawieszenie wydawania wiz osobom przybywającym z Kenii. Arabia Saudyjska nie wpuści podróżnych przybywających bezpośrednio z Kenii lub przez kraje trzecie, jeśli w ciągu 21 dni przed wjazdem do królestwa przebywali oni w Kenii lub innym państwie z aktywnym ogniskiem Eboli.

Ograniczenia te uzupełniają protokoły profilaktyczne wprowadzone w lipcu 2019 roku i wzmocnione w maju 2026 roku dla osób przybywających z krajów wysokiego ryzyka.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Wcześniejsze ograniczenia

W czerwcu 2026 roku Arabia Saudyjska już zawiesiła podróże do i z Demokratycznej Republiki Konga, Ugandy i Sudanu Południowego. Wówczas kraj również wzmocnił nadzór epidemiologiczny i kontrole w punktach granicznych dla podróżnych z przyległych obszarów.

Saudyjski organ zdrowia publicznego oświadczył, że sytuacja wewnątrz królestwa pozostaje obiecująca i jest stale monitorowana. Urząd koordynuje ocenę ryzyka z lokalnymi i międzynarodowymi organizacjami medycznymi.

Czytaj nas na