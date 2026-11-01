W kopalni złota Gordon Sirdar, położonej na północny wschód od Kalgoorlie-Boulder w Australii Zachodniej, odbyły się coroczne podziemne zawody zespołów ratownictwa górniczego. W tym roku wzięło w nich udział 14 zespołów — to największa liczba uczestników w ostatniej dekadzie, poinformowało ABC News Australia.

Zawody zorganizowała Izba Minerałów i Energii Australii Zachodniej. Zespoły oceniano w kilku dyscyplinach nie tylko po to, by wyłonić zwycięzcę, lecz także by ćwiczyć umiejętności potrzebne podczas rzeczywistych awarii w kopalniach.

Próby w warunkach zbliżonych do rzeczywistych

Zespoły ratownictwa górniczego szkolą się w gaszeniu pożarów, udzielaniu pierwszej pomocy, pracy z linami i prowadzeniu podwodnych akcji ratunkowych. Podczas turnieju uczestnicy pracowali w tunelach z prawdziwym ogniem i zalanymi odcinkami. Wolontariusze odgrywali role poszkodowanych, wykorzystując charakteryzację i scenariusze mające odtworzyć chaotyczne warunki sytuacji nadzwyczajnej.

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Przewodniczący Mines Rescue Committee Daniel Gloss, który pracuje w ratownictwie górniczym od 20 lat, powiedział, że na przygotowanie zawodów poświęcono kilka miesięcy. Jak zaznaczył, organizatorzy tworzą dynamiczne scenariusze i pracują nad sprawdzeniem działań zespołów pod presją. Przedstawiciele zawodów towarzyszyli ratownikom, odnotowując właściwe decyzje i błędy na potrzeby dalszego szkolenia.

Nowi uczestnicy i podwodne etapy

Firma Liontown Resources, wydobywająca lit, po raz pierwszy wzięła udział w zawodach. Jej kapitan, inżynierka górnicza Megan Page, dołączyła do zespołu ratowniczego, aby zdobyć praktyczne doświadczenie. Zaznaczyła, że ważna jest dla niej świadomość, iż w zakładzie są ludzie przygotowujący się do pomocy kolegom w razie zagrożenia.

Organizatorzy przygotowali także podwodne przeszkody podobne do warunków, z którymi mierzyli się uczestnicy akcji ratunkowej w tajskiej jaskini w 2018 roku. Zespołom zapewniono nowoczesny sprzęt. Po zakończeniu prób w niedzielę uczestnicy mieli udać się na ceremonię wręczenia nagród, a następnie wrócić do swoich zakładów, aby wykorzystać zdobyte doświadczenie.

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