На золотом руднике Gordon Sirdar к северо-востоку от Калгурли-Боулдера в Западной Австралии прошли ежегодные подземные соревнования горноспасательных команд. В этом году в них приняли участие 14 команд — это наибольшее число участников за последнее десятилетие, сообщает ABC News Australia.

Соревнования организовала Палата минералов и энергетики Западной Австралии. Команды оценивали в нескольких дисциплинах не только для определения победителя, но и для отработки навыков, необходимых во время реальных аварий в шахтах.

Испытания в условиях, приближенных к реальным

Горноспасательные команды тренируются тушить пожары, оказывать первую помощь, работать с веревками и проводить подводные спасательные операции. Во время турнира участники работали в туннелях с настоящим огнем и затопленными участками. Волонтеры исполняли роли пострадавших, используя грим и сценарии, призванные воспроизвести хаотичные условия чрезвычайной ситуации.

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Председатель Mines Rescue Committee Дэниел Глосс, работающий в сфере горноспасательных работ 20 лет, заявил, что на подготовку соревнований потратили несколько месяцев. По его словам, организаторы создают динамичные сценарии и работают над тем, чтобы проверить действия команд под давлением. Представители соревнований сопровождали спасателей, фиксируя правильные решения и ошибки для дальнейшего обучения.

Новые участники и подводные этапы

Компания Liontown Resources, добывающая литий, впервые приняла участие в соревнованиях. Ее капитан, горный инженер Меган Пейдж, присоединилась к спасательной команде, чтобы получить практический опыт. Она отметила, что для нее важно знать: на производстве есть люди, которые готовятся помочь коллегам в случае опасности.

Организаторы также подготовили подводные препятствия, похожие на условия, с которыми столкнулись участники спасательной операции в пещере Таиланда в 2018 году. Командам предоставили современное оборудование. После завершения испытаний в воскресенье участники должны были посетить церемонию награждения, а затем вернуться на свои предприятия, чтобы применять полученный опыт.

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