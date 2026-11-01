西澳大利亚州卡尔古利-博尔德东北部的Gordon Sirdar金矿举行了年度地下矿山救援队竞赛。今年共有14支队伍参赛，是过去十年中参赛人数最多的一届，ABC News Australia报道。

比赛由西澳大利亚州矿产与能源商会组织。参赛队伍在多个项目中接受评估，不仅是为了决出胜者，也是为了演练在真实矿难中所需的技能。

接近真实条件的测试

矿山救援队接受灭火、急救、绳索作业和水下救援行动训练。比赛期间，参赛者在有真实火源和被淹区域的隧道中作业。志愿者扮演受害者，使用化妆和旨在再现紧急情况混乱环境的情景设置。

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Mines Rescue Committee主席丹尼尔·格洛斯在矿山救援领域工作了20年。他表示，比赛筹备耗时数月。据他介绍，组织者设计动态情景，并致力于检验队伍在压力下的行动。比赛代表陪同救援人员，记录正确决策和失误，以用于后续培训。

新参赛者和水下项目

开采锂矿的Liontown Resources首次参加比赛。该队队长、采矿工程师梅根·佩奇加入救援队以获得实践经验。她表示，对她而言，知道生产现场有人正准备在发生危险时帮助同事十分重要。

组织者还设置了水下障碍，与2018年泰国洞穴救援行动参与者面临的条件相似。队伍获得了现代化设备。周日测试结束后，参赛者原计划参加颁奖仪式，随后返回各自的企业，以运用所获得的经验。

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