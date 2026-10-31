Саудівцям заборонили поїздки до Кенії через Еболу — Asharq Al-Awsat

Саудівська Аравія в п’ятницю заборонила своїм громадянам подорожувати до Кенії у межах запобіжних заходів через ризики, пов’язані з вірусом Ебола. Про це повідомляє Asharq Al-Awsat.

Візи та в’їзд до країни

Заходи також передбачають припинення видачі віз особам, які прибувають із Кенії. Саудівська Аравія не пропускатиме мандрівників, що прибули безпосередньо з Кенії або через треті країни, якщо протягом 21 дня до в’їзду в королівство вони перебували в Кенії чи іншій державі з активним спалахом Еболи.

Ці обмеження доповнюють профілактичні протоколи, запроваджені з липня 2019 року та посилені у травні 2026 року для прибулих із країн підвищеного ризику.

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Попередні обмеження

У червні 2026 року Саудівська Аравія вже призупиняла поїздки до та з Демократичної Республіки Конго, Уганди й Південного Судану. Тоді країна також посилила епідеміологічний нагляд і перевірки в пунктах пропуску для мандрівників із прилеглих районів.

Саудівський орган громадського здоров’я заявив, що ситуація всередині королівства залишається обнадійливою та перебуває під постійним наглядом. Відомство координує оцінювання ризиків із місцевими та міжнародними медичними організаціями.

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