В Иране верховный лидер аятолла Моджтаба Хаменеи на встрече с высшими военными в субботу поручил Корпусу стражей Исламской революции обновить список целей США и Израиля. Он заявил, что все материальные и нематериальные активы двух стран должны находиться в пределах досягаемости иранских вооруженных сил.

Заявление об ответе без ограничений

Как сообщает Jerusalem Post, Хаменеи также приказал иранским военным подготовить немедленный, действенный и географически неограниченный ответ на любые угрозы. По его словам, Иран сам будет определять время и условия завершения любых новых конфликтов, если враги возобновят атаки.

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Условие максимального сдерживания

В заявлении, опубликованном полуофициальным агентством Nour News, Хаменеи сказал, что в случае новых военных или террористических атак со стороны врагов именно вооруженные силы Исламской Республики и иранский народ будут определять время и условия их завершения.

Он назвал условием максимального сдерживания разумную боевую готовность к мощному противостоянию с врагами. По словам Хаменеи, на угрозы любого уровня и типа должен последовать немедленный и эффективный ответ без географических ограничений.

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