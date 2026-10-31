W Iranie najwyższy przywódca ajatollah Modżtaba Chamenei podczas spotkania z najwyższymi dowódcami wojskowymi w sobotę polecił Korpusowi Strażników Rewolucji Islamskiej zaktualizować listę celów USA i Izraela. Oświadczył, że wszystkie materialne i niematerialne aktywa obu krajów muszą znajdować się w zasięgu irańskich sił zbrojnych.

Oświadczenie o odpowiedzi bez ograniczeń

Jak informuje Jerusalem Post, Chamenei nakazał również irańskim wojskowym przygotowanie natychmiastowej, znaczącej i nieograniczonej geograficznie odpowiedzi na wszelkie zagrożenia. Według niego Iran sam określi czas i warunki zakończenia wszelkich nowych konfliktów, jeśli wrogowie wznowią ataki.

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Warunek maksymalnego odstraszania

W oświadczeniu opublikowanym przez półoficjalną agencję Nour News Chamenei powiedział, że w przypadku nowych ataków wojskowych lub terrorystycznych ze strony wrogów to siły zbrojne Islamskiej Republiki i naród irański określą czas i warunki ich zakończenia.

Za warunek maksymalnego odstraszania uznał rozsądną gotowość bojową do silnej konfrontacji z wrogami. Według Chameneiego zagrożenia każdego poziomu i rodzaju muszą spotkać się z natychmiastową i skuteczną odpowiedzią bez ograniczeń geograficznych.

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