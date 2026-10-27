В Иране казнили альпиниста Али-Сину Мостафави — The Guardian

В Иране 14 октября казнили альпиниста Али-Сину Мостафави, который документировал восхождения на высочайшие вершины мира, в том числе Эверест. Его задержали в апреле после антиправительственных протестов, прошедших несколькими месяцами ранее. По данным The Guardian, казнь Мостафави произошла после убийства в начале октября спортсмена по тхэквондо Сиаваша Джамшиди Хейрабади. В мае также повесили бойца смешанных единоборств Голамрезу Хани Шакараба.

Шестерым спортсменам грозит казнь

Human Rights for Sport — базирующаяся в Осло группа бывших иранских спортсменов — заявила, что как минимум шестерым спортсменам грозит казнь. По данным группы, их смертные приговоры оставил в силе Верховный суд Ирана.

Среди них пловец Али Пишварзаде и футболист Эхсан Хосейнпур, которых задержали во время январских протестов. В список также входит боксер Мохаммад Джавад Вафеи Сани, задержанный в 2020 году за участие в протестах годом ранее; в прошлом году ему отказали в повторном рассмотрении дела. В этом году смертные приговоры также вынесли бойцу MMA Беньямину Нагди, спортсменке конного спорта Таране Рахими и альпинистке Марьям Сири.

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Обстоятельства дела Мостафави

В конце сентября Верховный суд Ирана оставил смертный приговор Мостафави в силе. По информации Human Rights for Sport, во время содержания в Кермане он мог подвергнуться физическому насилию, после чего его перевели в одиночную камеру. Его обвинили в том, что он был «вооруженным агентом американо-сионистского врага», а также в якобы стрельбе по гражданским на площади Азади в Кермане 24 марта и участии в январских протестах.

Правозащитники считают, что преследование известных спортсменов используют как предупреждение для общества. По подсчетам Human Rights for Sport, в январе 217 иранских спортсменов погибли от прямого огня, а более 100 человек были задержаны. Организация также сообщает о трудностях со связью с осужденными, поскольку силовые структуры преследуют некоторых членов их семей.

Международный олимпийский комитет заявил, что обеспокоен положением спортсменов, которых затронули события в Иране, однако как неправительственная организация не имеет полномочий менять законы или политическую систему суверенного государства. В ФИФА сообщили, что осведомлены об обеспокоенности ситуацией иранских спортсменов.

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