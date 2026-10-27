伊朗处决登山运动员阿里-西纳·莫斯塔法维——《卫报》

伊朗于10月14日处决了登山运动员阿里-西纳·莫斯塔法维。他曾记录攀登包括珠穆朗玛峰在内的世界最高山峰的过程。他于4月在数月前发生的反政府抗议活动后被拘留。据《卫报》报道，莫斯塔法维被处决之前，跆拳道运动员西亚瓦什·贾姆希迪·海拉巴迪于10月初遭杀害。今年5月，综合格斗选手戈拉姆雷扎·哈尼·沙卡拉布也被绞死。

六名运动员面临处决威胁

总部位于奥斯陆、由前伊朗运动员组成的组织Human Rights for Sport表示，至少六名运动员面临处决。该组织称，伊朗最高法院维持了他们的死刑判决。

其中包括游泳运动员阿里·皮什瓦尔扎德和足球运动员埃赫桑·侯赛因普尔，两人均在1月抗议活动期间被拘留。名单还包括拳击手穆罕默德·贾瓦德·瓦费伊·萨尼，他因参加一年前的抗议活动于2020年被拘留；去年，他被拒绝重审。今年，MMA选手本亚明·纳格迪、马术运动员塔拉内·拉希米和登山运动员玛丽亚姆·西里也被判处死刑。

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莫斯塔法维案件的情况

9月底，伊朗最高法院维持了对莫斯塔法维的死刑判决。据Human Rights for Sport称，他在克尔曼被关押期间可能遭受了人身暴力，随后被转入单独监禁。他被指控是“美国-犹太复国主义敌人的武装代理人”，还被指称于3月24日在克尔曼阿扎迪广场向平民开枪，并参与了1月的抗议活动。

人权捍卫者认为，对知名运动员的迫害被用作对社会的警告。根据Human Rights for Sport的统计，1月有217名伊朗运动员死于直接火力，超过100人被拘留。该组织还称，由于安全部门迫害部分被判刑者的家属，与被判刑者沟通存在困难。

国际奥林匹克委员会表示，其对受伊朗事件影响的运动员处境感到担忧，但作为一个非政府组织，它无权改变一个主权国家的法律或政治制度。国际足联表示，已知悉外界对伊朗运动员处境的担忧。

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