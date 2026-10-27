Iran stracił alpinistę Alego-Sinę Mostafaviego — The Guardian

Iran 14 października stracił alpinistę Alego-Sinę Mostafaviego, który dokumentował wejścia na najwyższe szczyty świata, w tym Everest. Został zatrzymany w kwietniu po antyrządowych protestach, które odbyły się kilka miesięcy wcześniej. Według The Guardian egzekucja Mostafaviego nastąpiła po zabiciu na początku października zawodnika taekwondo Siavasha Jamshidiego Kheirabadiego. W maju powieszono również zawodnika mieszanych sztuk walki Gholamrezę Khaniego Shakaraba.

Sześciu sportowców zagrożonych egzekucją

Human Rights for Sport, grupa byłych irańskich sportowców z siedzibą w Oslo, oświadczyła, że co najmniej sześciu sportowcom grozi egzekucja. Według grupy ich wyroki śmierci zostały utrzymane w mocy przez Sąd Najwyższy Iranu.

Wśród nich są pływak Ali Pishvarzadeh i piłkarz Ehsan Hosseinpour, którzy zostali zatrzymani podczas styczniowych protestów. Na liście znajduje się także bokser Mohammad Javad Vafaei Sani, zatrzymany w 2020 roku za udział w protestach rok wcześniej; w ubiegłym roku odmówiono mu ponownego rozpatrzenia sprawy. W tym roku wyroki śmierci wydano również wobec zawodnika MMA Benyamina Naghdiego, sportsmenki jeździeckiej Taraneh Rahimi i alpinistki Maryam Siri.

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Okoliczności sprawy Mostafaviego

Pod koniec września Sąd Najwyższy Iranu utrzymał w mocy wyrok śmierci na Mostafaviego. Według Human Rights for Sport podczas przetrzymywania w Kermanie mógł on doświadczyć przemocy fizycznej, po czym został przeniesiony do celi izolacyjnej. Oskarżono go o to, że był „uzbrojonym agentem amerykańsko-syjonistycznego wroga”, a także o rzekome strzelanie do cywilów na placu Azadi w Kermanie 24 marca oraz udział w styczniowych protestach.

Obrońcy praw człowieka uważają, że prześladowanie znanych sportowców jest wykorzystywane jako ostrzeżenie dla społeczeństwa. Według szacunków Human Rights for Sport w styczniu 217 irańskich sportowców zginęło od ognia bezpośredniego, a ponad 100 osób zatrzymano. Organizacja informuje również o trudnościach w komunikacji ze skazanymi, ponieważ służby bezpieczeństwa prześladują niektórych członków ich rodzin.

Międzynarodowy Komitet Olimpijski oświadczył, że jest zaniepokojony sytuacją sportowców dotkniętych wydarzeniami w Iranie, jednak jako organizacja pozarządowa nie ma uprawnień do zmiany prawa ani systemu politycznego suwerennego państwa. FIFA poinformowała, że jest świadoma obaw dotyczących sytuacji irańskich sportowców.

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