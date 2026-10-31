W Republice Południowej Afryki państwowa spółka Transnet poprowadziła najdłuższy pociąg towarowy w historii. Skład o długości 7,6 kilometra liczył 696 wagonów. Rekordowy przejazd 18 października wyruszył z portu Saldanha Bay na zachodnim wybrzeżu kraju do jednej z kopalń rudy żelaza w głębi RPA, informuje RMF24.

860 kilometrów w dwa dni

Podczas rekordowego przejazdu pociąg pokonał 860 kilometrów, a cała podróż trwała dwa dni. Wagony były puste: umożliwiło to bezpieczniejsze przeprowadzenie testów i analizę zachowania tak długiego składu na trasie.

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Do prowadzenia pociągu wykorzystano lokomotywy elektryczne i spalinowe rozmieszczone wzdłuż całego składu. Takie rozmieszczenie miało zapewnić niezbędną siłę pociągową i stabilność podczas przejazdu. Operację zaplanowano nie tylko w celu ustanowienia rekordu, ale także sprawdzenia możliwości przewozu dużych ilości ładunków na znaczne odległości.

Poprzedni rekord należał do Australii

Poprzedni rekord ustanowiono w Australii w 2001 roku. Wówczas pociąg o długości 7,24 kilometra przewoził rudę żelaza z kopalni do portu w Australii Zachodniej. Nowy skład w RPA przewyższył ten wynik o 360 metrów.

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