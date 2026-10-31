В Южно-Африканской Республике государственная компания Transnet провела самый длинный грузовой поезд в истории. Состав длиной 7,6 километра насчитывал 696 вагонов. Рекордный рейс 18 октября отправился из порта Салданья-Бей на западном побережье страны к одной из шахт по добыче железной руды в глубине ЮАР, сообщает RMF24.

860 километров за два дня

Во время рекордной поездки поезд преодолел 860 километров, а всё путешествие длилось два дня. Вагоны были пустыми: это позволило безопаснее провести испытания и проанализировать поведение столь длинного состава на маршруте.

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Для движения поезда применили электровозы и тепловозы, размещённые вдоль всего состава. Такое расположение должно было обеспечить необходимую тягу и устойчивость во время рейса. Операцию планировали не только для установления рекорда, но и для проверки возможностей перевозки больших объёмов грузов на значительные расстояния.

Предыдущий рекорд принадлежал Австралии

Предыдущий рекорд был установлен в Австралии в 2001 году. Тогда поезд длиной 7,24 километра перевозил железную руду от шахты до порта в Западной Австралии. Новый состав в ЮАР превзошёл этот показатель на 360 метров.

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