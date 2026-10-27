В Ірані стратили альпініста Алі-Сіну Мостафаві — The Guardian

В Ірані 14 жовтня стратили альпініста Алі-Сіну Мостафаві, який документував сходження на найвищі вершини світу, зокрема Еверест. Його затримали у квітні після антиурядових протестів, що відбулися кількома місяцями раніше. За даними The Guardian, страта Мостафаві відбулася після вбивства на початку жовтня спортсмена з тхеквондо Сіаваша Джамшіді Хейрабаді. У травні також повісили бійця змішаних єдиноборств Голамрезу Хані Шакараба.

Шестеро спортсменів під загрозою страти

Human Rights for Sport — група колишніх іранських спортсменів, що базується в Осло, — заявила, що щонайменше шістьом спортсменам загрожує страта. За даними групи, їхні смертні вироки залишив чинними Верховний суд Ірану.

Серед них плавець Алі Пішеварзаде та футболіст Ехсан Хосейнпур, яких затримали під час січневих протестів. До переліку також входить боксер Мохаммад Джавад Вафеї Сані, якого затримали у 2020 році за участь у протестах роком раніше; торік йому відмовили у повторному розгляді справи. Цього року смертні вироки також винесли бійцю MMA Беньяміну Нагді, спортсменці з кінного спорту Таране Рахімі та альпіністці Мар’ям Сірі.

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Обставини справи Мостафаві

Наприкінці вересня Верховний суд Ірану залишив смертний вирок Мостафаві чинним. За інформацією Human Rights for Sport, під час утримання в Кермані він міг зазнати фізичного насильства, після чого його перевели до одиночної камери. Його звинуватили в тому, що він був «озброєним агентом американсько-сіоністського ворога», а також у нібито стрілянині по цивільних на площі Азаді в Кермані 24 березня та участі в січневих протестах.

Правозахисники вважають, що переслідування відомих спортсменів використовують як застереження для суспільства. За підрахунками Human Rights for Sport, у січні 217 іранських спортсменів загинули від прямого вогню, а понад 100 людей затримали. Організація також повідомляє про труднощі зі зв’язком із засудженими, оскільки силові структури переслідують деяких членів їхніх родин.

Міжнародний олімпійський комітет заявив, що стурбований становищем спортсменів, яких зачепили події в Ірані, однак як неурядова організація не має повноважень змінювати закони чи політичну систему суверенної держави. У ФІФА повідомили, що обізнані із занепокоєнням щодо ситуації іранських спортсменів.

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