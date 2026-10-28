中国鉴定出20件丹尼索瓦人化石遗骸——Live Science

研究人员分析了中国北部许家窑遗址出土的20件化石遗骸，并确定它们全部属于丹尼索瓦人——一支已经灭绝的古人类群体。该分析使研究人员能够更详细地描述其头骨结构特征，Live Science报道。

蛋白质替代DNA

这些遗骸包括骨骼和牙齿，于20世纪70年代末被发掘。其年代估计为13.8万至19.9万年前。在丹尼索瓦人被发现之前，这些发现因其形态和年代而被归为尼安德特人或古老型智人。

这项研究于10月21日发表在《自然》杂志上，作者采用了古蛋白质组学——一种研究骨骼和牙齿中蛋白质的方法，这些蛋白质的保存时间可能比DNA更长。蛋白质分析中发现的特定变异使研究人员能够将丹尼索瓦人与其他古人类群体区分开来。

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头骨特征

许家窑出土的头骨结合了直立人、尼安德特人和现代人的特征。具体而言，它们与直立人一样，具有低而宽的脑颅和较厚的颅骨。同时，前臼齿——位于犬齿和臼齿之间的牙齿——的一些特征则更接近尼安德特人和现代人。

科学家还辨别出他们认为是丹尼索瓦人特有的特征。与尼安德特人或现代人相比，其头骨的枕部更为垂直，也较不圆润。研究人员将这些发现与东亚的其他遗骸进行了比较；一些专家曾将后者归为Homo juluensis或Homo longi。研究人员指出，发现的相似性可能对将丹尼索瓦人划分为独立物种提出质疑。

研究共同作者Qiaomei Fu指出，在丹尼索瓦人存在的时期，东亚或许还生活着其他人类谱系。未参与该研究的古人类学家Chris Stringer表示，DNA已显示丹尼索瓦人具有显著的遗传多样性；随着化石样本数量增加，其外貌方面的新差异可能会被发现。

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