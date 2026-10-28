南非开普敦因与小巴出租车有关的枪击和暴力事件，许多学生被引导前往替代考点参加毕业考试。据TimesLIVE报道，德尔夫特、卡耶利沙、尼扬加、姆富莱尼和古古莱图等地区均报告了暴力事件。这些事件在国家高中毕业证书英语考试当天扰乱了公共交通。

为学生设置替代考点

西开普省教育部门启动了安全机制，并警告整个都市区的考试中心注意监测考生到达情况。各中心被指示联系未到场者，并建议他们在安全或交通状况无法让其抵达登记考试地点时，前往最近的考试点。

西开普省教育事务执行委员会成员雅科·隆特表示，因非自身原因迟到的考生可在考试开始后一小时内获准参加考试。

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出租车站发生枪击

德尔夫特警方在周三约7:00发生的一起涉及小巴出租车司机的事件后，立案调查两起谋杀未遂案件以及一起开枪案件。该事件发生在Palm站。警方发言人滕巴卡兹·姆彭杜卡纳称，两名成年男子受伤后被私家车送往医院。目前尚未有人被捕，调查仍在进行。

市政府暂时关闭了德尔夫特的交通枢纽。负责城市交通事务的市议会成员罗布·金塔斯将此次升级归因于Cape Amalgamated Taxi Association与Congress of Democratic Taxi Associations之间围绕路线和运营权的长期争端。目前的升级涉及德尔夫特、埃平和基拉尼之间的路线。

开普敦市长乔丁·希尔-刘易斯表示，市警察正与国家警察在德尔夫特、卡耶利沙、姆富莱尼和古古莱图联合行动。市政府还向调查人员提供了监控摄像头录像及其他视频监控资源，并加强了交通枢纽附近执法人员的部署。

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