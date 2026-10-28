W Kapsztadzie w Republice Południowej Afryki z powodu strzelanin i przemocy związanej z taksówkami minibusowymi wielu uczniów skierowano do alternatywnych ośrodków, aby zdawali egzaminy końcowe. Jak podaje TimesLIVE, przemoc zgłaszano w rejonach Delft, Khayelitsha, Nyanga, Mfuleni i Gugulethu. Zakłóciła ona transport publiczny w dniu egzaminu z języka angielskiego na National Senior Certificate.

Alternatywne ośrodki dla uczniów

Departament Edukacji Prowincji Przylądkowej Zachodniej uruchomił mechanizmy bezpieczeństwa i ostrzegł centra egzaminacyjne w całej aglomeracji o konieczności monitorowania przybycia zdających. Ośrodkom polecono kontaktować się z osobami, które się nie pojawiły, oraz doradzać im udanie się do najbliższego punktu egzaminacyjnego, jeśli względy bezpieczeństwa lub transportu uniemożliwiały dotarcie do zarejestrowanego miejsca egzaminu.

Członek rady wykonawczej prowincji ds. edukacji Jaco Londt oświadczył, że zdający, którzy spóźnili się z przyczyn od nich niezależnych, mogli zostać dopuszczeni do egzaminu w ciągu jednej godziny od jego rozpoczęcia.

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Strzelanina na postoju taksówek

Policja w Delft wszczęła dwa postępowania w sprawie usiłowania zabójstwa oraz postępowanie dotyczące użycia broni palnej po incydencie z udziałem kierowców taksówek minibusowych na postoju Palm około godziny 7:00 w środę. Według rzeczniczki policji Thembakazi Mpendukany rannych zostało dwóch dorosłych mężczyzn, których prywatnym samochodem przewieziono do szpitala. Dotychczas nie dokonano zatrzymań, a śledztwo trwa.

Władze miasta tymczasowo zamknęły węzeł transportowy w Delft. Członek rady miejskiej ds. mobilności miejskiej Rob Quintas powiązał eskalację z wieloletnimi sporami między Cape Amalgamated Taxi Association a Congress of Democratic Taxi Associations dotyczącymi tras i praw do przewozów. Obecna eskalacja dotyczy tras między Delft, Epping i Killarney.

Burmistrz Kapsztadu Geordin Hill-Lewis poinformował, że policja miejska działa wspólnie z policją krajową w Delft, Khayelitsha, Mfuleni i Gugulethu. Miasto przekazało również śledczym nagrania z kamer monitoringu i inne środki nadzoru wideo, a w pobliżu węzłów transportowych wzmocniono obecność funkcjonariuszy.

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