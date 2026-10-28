В Кейптауне, ЮАР, из-за стрельбы и насилия, связанных с маршрутными такси, многих учащихся направляли в альтернативные центры для сдачи выпускных экзаменов. По данным TimesLIVE, о насилии сообщали в районах Делфт, Хайелитша, Ньянга, Мфулени и Гугулету. Оно нарушило работу общественного транспорта в день экзамена по английскому языку для получения Национального сертификата о среднем образовании.

Альтернативные центры для учащихся

Департамент образования Западно-Капской провинции задействовал механизмы безопасности и предупредил экзаменационные центры по всей агломерации о необходимости следить за прибытием участников. Центрам поручили связываться с теми, кто не явился, и советовать им обращаться в ближайший экзаменационный пункт, если обстоятельства, связанные с безопасностью или транспортом, не позволяли добраться до зарегистрированного места сдачи экзамена.

Член исполнительного совета провинции по вопросам образования Джако Лондт заявил, что участников, опоздавших по независящим от них причинам, могли допустить к экзамену в течение одного часа после его начала.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Стрельба на стоянке такси

Полиция Делфта открыла два дела о покушении на убийство и дело о стрельбе из огнестрельного оружия после инцидента с участием водителей маршрутных такси на стоянке Palm около 7:00 в среду. По словам представительницы полиции Тембакази Мпендүканы, ранения получили двое взрослых мужчин, которых на частном автомобиле доставили в больницу. Задержаний пока не было, расследование продолжается.

Городские власти временно закрыли транспортный узел в Делфте. Член городского совета по вопросам городской мобильности Роб Кинтас связал обострение с давними спорами между Cape Amalgamated Taxi Association и Congress of Democratic Taxi Associations относительно маршрутов и прав на перевозки. Нынешнее обострение касается маршрутов между Делфтом, Эппингом и Килларни.

Мэр Кейптауна Джордин Хилл-Льюис сообщил, что городская полиция действует совместно с национальной полицией в Делфте, Хайелитше, Мфулени и Гугулету. Город также предоставил следователям записи камер наблюдения и другие средства видеонаблюдения, а возле транспортных узлов усилили присутствие правоохранителей.

Читай нас в