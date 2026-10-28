Исследователи проанализировали 20 ископаемых останков из памятника Сюйцзяяо на севере Китая и установили, что все они принадлежали денисовцам — вымершей группе древних людей. Анализ позволил подробнее описать особенности строения их черепов, сообщает Live Science.

Белки вместо ДНК

Останки, среди которых были кости и зубы, раскопали в конце 1970-х годов. Их возраст оценивают в 138–199 тысяч лет. До открытия денисовцев эти находки из-за их формы и древности относили либо к неандертальцам, либо к архаичным Homo sapiens.

Авторы исследования, опубликованного 21 октября в журнале Nature, применили палеопротеомику — метод исследования белков костей и зубов, которые могут сохраняться дольше ДНК. Специфические варианты, выявленные при анализе белков, позволили отличить денисовцев от других групп древних людей.

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Особенности черепа

Черепа из Сюйцзяяо сочетали черты, характерные для Homo erectus, неандертальцев и современных людей. В частности, у них была низкая и широкая мозговая коробка и толстые кости черепа, как у H. erectus. В то же время некоторые признаки премоляров — зубов между клыками и молярами — были ближе к неандертальцам и современным людям.

Ученые также выделили черты, которые считают специфическими для денисовцев. Затылочная часть их черепа была более вертикальной и менее округлой, чем у неандертальцев или современных людей. Исследователи сравнили эти находки с другими останками из Восточной Азии, которые некоторые специалисты относили к Homo juluensis или Homo longi, и отметили, что выявленные сходства могут поставить под сомнение разделение денисовцев на отдельные виды.

Соавтор работы Цяомэй Фу отметила, что в Восточной Азии во время существования денисовцев могли жить и другие человеческие линии. Палеоантрополог Крис Стрингер, не участвовавший в исследовании, сказал, что ДНК уже свидетельствует о значительном генетическом разнообразии денисовцев, а с увеличением числа ископаемых образцов могут обнаружиться новые различия в их внешности.

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