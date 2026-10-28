Аналитики отследили 72 военных и правительственных спутника государства-агрессора России над объектами в Саудовской Аравии, которые в последние месяцы подвергались ракетным и дроновым атакам йеменских хуситов и поддерживаемых Ираном иракских военизированных группировок. Об этом The Moscow Times сообщает со ссылкой на Associated Press.

Данные спутникового наблюдения

Основатель женевской компании AURORAH Geosignal Intelligence Наваф Обайд рассказал AP, что он и его коллеги отслеживали эти спутники с июля по октябрь. По его словам, аппараты находились над саудовскими объектами до и после атак. Обайд заявил, что исследователи обнаружили полное совпадение.

Среди атакованных объектов был трубопровод Восток—Запад в Саудовской Аравии, работу которого пришлось немедленно остановить после атаки в сентябре. Также была атакована авиабаза Короля Фахда: в прошлом месяце там был поражен итальянский истребитель, тогда как находившийся рядом саудовский самолет не пострадал.

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Утверждения о разведданных

Обайд отметил, что точность удара по авиабазе Короля Фахда может указывать на сбор и передачу важных разведывательных данных для наведения хуситов и иракских группировок. По его словам, эти силы не имеют собственных развитых возможностей для ведения разведки.

Чиновник, осведомленный о саудовском расследовании последних атак, заявил AP, что доказательства свидетельствуют об использовании российских спутников для наведения. Высокопоставленный представитель хуситов, говоривший на условиях анонимности, сообщил агентству, что иранские военные советники напрямую передают российские разведывательные данные.

Американские чиновники, в том числе президент США Дональд Трамп и глава Пентагона Пит Хегсет, пытались преуменьшить сообщения о возможной помощи России Ирану в атаках на американские силы на Ближнем Востоке. На прошлой неделе Трамп заявил, что, по его оценке, Россия делает очень мало или вообще ничего для помощи Ирану в войне.

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