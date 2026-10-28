Федеральный конституционный суд Пакистана в Исламабаде отклонил десятки заявлений о пересмотре решения Верховного суда от 28 декабря 2021 года по Income Support Levy Act 2013. Суд также выразил серьезную обеспокоенность действиями коллегии Верховного суда, которая в 2022 году согласилась рассмотреть в основном тождественные конституционные вопросы, хотя предыдущее решение оставалось в силе и уже было предметом пересмотра, сообщает Dawn.

Решение 2021 года оставили в силе

Коллегия Федерального конституционного суда в составе председателя суда Аминуддина Хана и судьи Али Бакара Наджафи рассматривала заявления, касающиеся решения Верховного суда от 2021 года. Тогда Верховный суд отказал в разрешении на апелляционное обжалование по делам, возникшим после решения Высокого суда Синда 2020 года.

Коллегия Верховного суда в составе Аминуддина Хана и Кази Фаеза Исы пришла к выводу, что Income Support Levy Act 2013 не приобрел статус действующего закона. Закон был принят через Finance Act 2013 без соблюдения законодательной процедуры, предусмотренной Конституцией. Решение написал Кази Фаез Иса, который в 2023 году стал председателем Верховного суда.

Замечания к решению 2022 года

В июне 2022 года другая коллегия Верховного суда из трех судей, в которую входил судья Муниб Ахтар, дала разрешение на рассмотрение дела по в основном тождественным конституционным вопросам. Она также прямо предусмотрела возможность пересмотра выводов 2021 года.

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Председатель Федерального конституционного суда отметил, что последующие или равные по статусу судебные коллегии должны надлежащим образом учитывать предыдущие судебные решения. По его оценке, отступление от них должно соответствовать правилам судебного прецедента и установленной институциональной процедуре.

Суд отметил, что отказ в разрешении на обжалование не всегда исключает рассмотрение другого заявления. В то же время предоставление такого разрешения само по себе не может пересмотреть, изменить или вытеснить предыдущее решение. Федеральный конституционный суд не обнаружил в решении 2021 года очевидной ошибки или другого фундаментального недостатка, который мог бы оправдать его пересмотр.

Конституционный статус сбора

Основным вопросом было то, мог ли сбор, введенный через Finance Act 2013, быть принят в конституционной категории Money Bill в соответствии со статьей 73(2) Конституции Пакистана. Суд пришел к выводу, что, несмотря на финансовые последствия, этот сбор не относится к данной категории и должен был пройти обычную законодательную процедуру с участием обеих палат парламента. Суд назвал процедуру для Money Bill ограниченным исключением из общего порядка принятия законов.

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