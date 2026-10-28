Federalny Sąd Konstytucyjny Pakistanu w Islamabadzie oddalił dziesiątki wniosków o rewizję orzeczenia Sądu Najwyższego z 28 grudnia 2021 roku dotyczącego Income Support Levy Act 2013. Sąd wyraził również poważne zaniepokojenie działaniami składu Sądu Najwyższego, który w 2022 roku zgodził się rozpatrzyć w znacznej mierze tożsame kwestie konstytucyjne, choć wcześniejsze orzeczenie pozostawało w mocy i było już przedmiotem rewizji, informuje Dawn.

Orzeczenie z 2021 roku pozostawiono w mocy

Skład Federalnego Sądu Konstytucyjnego, w którym zasiadali prezes sądu Aminuddin Khan i sędzia Ali Baqar Najafi, rozpatrywał wnioski dotyczące orzeczenia Sądu Najwyższego z 2021 roku. Wówczas Sąd Najwyższy odmówił zgody na wniesienie apelacji w sprawach wynikających z orzeczenia Wysokiego Sądu Sindhu z 2020 roku.

Skład Sądu Najwyższego, w którym zasiadali Aminuddin Khan i Qazi Faez Isa, uznał, że Income Support Levy Act 2013 nie uzyskał statusu obowiązującego prawa. Ustawa została uchwalona poprzez Finance Act 2013 bez zachowania procedury legislacyjnej przewidzianej w Konstytucji. Orzeczenie napisał Qazi Faez Isa, który w 2023 roku został prezesem Sądu Najwyższego.

Uwagi dotyczące decyzji z 2022 roku

W czerwcu 2022 roku inny trzyosobowy skład Sądu Najwyższego, w którego skład wchodził sędzia Munib Akhtar, wyraził zgodę na rozpatrzenie sprawy dotyczącej w znacznej mierze tożsamych kwestii konstytucyjnych. Wyraźnie przewidział również możliwość ponownego rozpatrzenia ustaleń z 2021 roku.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Prezes Federalnego Sądu Konstytucyjnego zaznaczył, że późniejsze lub równorzędne pod względem statusu składy sędziowskie muszą należycie uwzględniać wcześniejsze orzeczenia sądowe. W jego ocenie odstąpienie od nich musi być zgodne z zasadami precedensu sądowego oraz ustaloną procedurą instytucjonalną.

Sąd wskazał, że odmowa zgody na wniesienie apelacji nie zawsze uniemożliwia rozpatrzenie innego wniosku. Jednocześnie udzielenie takiej zgody samo w sobie nie może prowadzić do rewizji, zmiany ani wyparcia wcześniejszego orzeczenia. Federalny Sąd Konstytucyjny nie stwierdził w orzeczeniu z 2021 roku oczywistego błędu ani innej zasadniczej wady, która mogłaby uzasadniać jego rewizję.

Konstytucyjny status opłaty

Główną kwestią było to, czy opłata wprowadzona poprzez Finance Act 2013 mogła zostać uchwalona w konstytucyjnej kategorii Money Bill zgodnie z artykułem 73 ustęp 2 Konstytucji Pakistanu. Sąd uznał, że mimo skutków finansowych opłata nie należy do tej kategorii i powinna była przejść zwykłą procedurę legislacyjną z udziałem obu izb parlamentu. Sąd nazwał procedurę dotyczącą Money Bill ograniczonym wyjątkiem od ogólnego trybu uchwalania ustaw.

Czytaj nas na