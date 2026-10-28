巴基斯坦联邦宪法法院在伊斯兰堡驳回了数十份要求复审最高法院2021年12月28日就Income Support Levy Act 2013作出的裁决的申请。该法院还对最高法院合议庭的做法表示严重关切：该合议庭于2022年同意审理在很大程度上相同的宪法问题，尽管此前的裁决仍然有效且已经成为复审对象，Dawn报道。

2021年裁决维持有效

由首席大法官阿米努丁·汗和法官阿里·巴卡尔·纳贾菲组成的联邦宪法法院合议庭审理了涉及最高法院2021年裁决的申请。当时，最高法院拒绝批准就源于信德省高等法院2020年裁决的案件提出上诉。

由阿米努丁·汗和卡齐·法埃兹·伊萨组成的最高法院合议庭认定，Income Support Levy Act 2013未获得有效法律的地位。该法案通过Finance Act 2013颁布，未遵循宪法规定的立法程序。该裁决由卡齐·法埃兹·伊萨撰写，他于2023年成为最高法院首席大法官。

对2022年决定的意见

2022年6月，另一个由三名法官组成的最高法院合议庭，其中包括法官穆尼布·阿赫塔尔，批准审理一宗涉及在很大程度上相同宪法问题的案件。该合议庭还明确规定可以重新审视2021年的结论。

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联邦宪法法院首席大法官指出，后续或地位同等的司法合议庭必须适当考虑此前的法院裁决。依其评估，偏离这些裁决必须符合司法先例规则和既定的机构程序。

法院指出，拒绝批准上诉并不总是排除审理另一份申请。同时，批准此类许可本身不能复审、改变或取代此前的裁决。联邦宪法法院未发现2021年裁决中存在明显错误或其他可能为复审提供正当理由的根本性缺陷。

该项征费的宪法地位

核心问题是，通过Finance Act 2013引入的征费是否可以依据巴基斯坦宪法第73条第2款，在Money Bill这一宪法类别下获得通过。法院认定，尽管该征费具有财政影响，但它不属于这一类别，应经过有议会两院参与的常规立法程序。法院称，Money Bill程序是对一般立法程序的有限例外。

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