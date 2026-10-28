Naukowcy przeanalizowali 20 kopalnych szczątków ze stanowiska Xujiayao w północnych Chinach i ustalili, że wszystkie należały do denisowian, wymarłej grupy dawnych ludzi. Analiza pozwoliła dokładniej opisać cechy budowy ich czaszek, informuje Live Science.

Białka zamiast DNA

Szczątki, wśród których były kości i zęby, wykopano pod koniec lat 70. XX wieku. Ich wiek szacuje się na 138–199 tysięcy lat. Przed odkryciem denisowian znaleziska te, ze względu na ich kształt i wiek, zaliczano albo do neandertalczyków, albo do archaicznych Homo sapiens.

Autorzy badania opublikowanego 21 października w czasopiśmie Nature zastosowali paleoproteomikę — metodę badania białek z kości i zębów, które mogą zachowywać się dłużej niż DNA. Specyficzne warianty wykryte podczas analizy białek pozwoliły odróżnić denisowian od innych grup dawnych ludzi.

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Cechy czaszki

Czaszki z Xujiayao łączyły cechy charakterystyczne dla Homo erectus, neandertalczyków i współczesnych ludzi. W szczególności miały niską i szeroką mózgoczaszkę oraz grube kości czaszki, podobnie jak H. erectus. Jednocześnie niektóre cechy przedtrzonowców — zębów między kłami a trzonowcami — były bliższe neandertalczykom i współczesnym ludziom.

Naukowcy wyodrębnili także cechy, które uważają za specyficzne dla denisowian. Potyliczna część ich czaszki była bardziej pionowa i mniej zaokrąglona niż u neandertalczyków lub współczesnych ludzi. Badacze porównali te znaleziska z innymi szczątkami z Azji Wschodniej, które część specjalistów zaliczała do Homo juluensis lub Homo longi, i zauważyli, że stwierdzone podobieństwa mogą podawać w wątpliwość podział denisowian na odrębne gatunki.

Współautorka pracy Qiaomei Fu zaznaczyła, że w Azji Wschodniej w czasie istnienia denisowian mogły żyć także inne linie ludzi. Paleoantropolog Chris Stringer, który nie brał udziału w badaniu, powiedział, że DNA już wskazuje na znaczną różnorodność genetyczną denisowian, a wraz ze wzrostem liczby kopalnych próbek mogą ujawnić się nowe różnice w ich wyglądzie.

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