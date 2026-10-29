70-letni aktywista ekologiczny Desmond D’Sa zginął w wypadku samochodowym na południowym wybrzeżu prowincji KwaZulu-Natal w RPA. Wraz z nim w pojeździe zginęło dwoje członków jego rodziny. Jechali do biura South Durban Community Environmental Alliance w dzielnicy Wentworth, informuje TimesLIVE.

Walka z zanieczyszczeniem przemysłowym

D’Sa pracował w South Durban Community Environmental Alliance (SDCEA), która zrzeszała społeczności południowego Durbanu, w tym Wentworth, Merebank, Umlazi, Isipingo i Bluff. Organizacja łączyła kwestie środowiskowe z ochroną praw człowieka i zachęcała mieszkańców do udziału w decyzjach dotyczących ich dzielnic.

Aktywista pomagał mieszkańcom przeciwdziałać zanieczyszczeniu przemysłowemu. Według Goldman Environmental Prize pomagał społecznościom analizować plany rozbudowy przedsiębiorstw, uzyskiwać porady prawne oraz pobierać próbki powietrza przy użyciu prostego sprzętu, aby dokumentować wpływ zanieczyszczeń.

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W sierpniu 2010 roku operator składowiska odpadów niebezpiecznych przy Bulbul Drive w Chatsworth wycofał wniosek o jego rozbudowę, a w listopadzie 2011 roku składowisko zamknięto. Za tę pracę D’Sa otrzymał Goldman Environmental Prize w 2014 roku.

Wyróżnienia i reakcja

Później nieznani sprawcy podpalili dom aktywisty. D’Sa doznał oparzeń, jego rzeczy zostały zniszczone, a rodzina przeżyła traumatyczne doświadczenie. Był także laureatem Diakonia Human Rights Award w 2013 roku oraz otrzymał honorowy doktorat z nauk o zdrowiu od Durban University of Technology we wrześniu 2015 roku.

Koledzy D’Sa z SDCEA oświadczyli, że są wstrząśnięci wiadomością o jego śmierci i nie mogli udzielić komentarza. Aktywistka humanitarna Lubna Nadvi nazwała go swoim przyjacielem i towarzyszem oraz zwróciła uwagę na jego pracę w zakresie edukacji ekologicznej i działalność w SDCEA.

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